Пластик отмыть, консервные банки сжать Акция по раздельному сбору мусора пройдет во Владивостоке в эту субботу, 3 августа. Как сообщили в пресс-службе края, организаторами мероприятия стали компания «Приморский экологический оператор» и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».

Как отметил и.о. первого заместителя директора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев, в ходе акции люди смогут избавиться от старой макулатуры, электрохлама и другого мусора. «Это уже вторая акция с начала лета, первую мы провели ровно месяц назад, тогда жители сдали более тонны различных отходов. Это движение набирает популярность. На этот раз заинтересованность проявило генеральное консульство Японии во Владивостоке в лице вице-консула Хидаки Тосифуми», – пояснил Сергей Лазарев.

По его словам, главная цель акции «Раздельный сбор» – показать приморцам значимость проблемы утилизации мусора.

Акция пройдет с 11.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 28.

Жители Владивостока смогут избавиться от макулатуры (гофрокартон, белая бумага, книги, газеты, кроме глянцевых журналов, флаеров), металла (алюминиевые банки, жесть, негабаритные предметы), пластика с маркировкой: PET/1, HDPE/2, LDPE/4, РР/5, PS/6, просроченных лекарств (сдаются в блистерах, бутылках и других упаковках) и бытовой электротехники. Также будут приниматься любые целые CD/DVD-диски – их передадут для дальнейшего использования в качестве декоративных элементов.

Организаторы акции предупреждают, что при сдаче мусора необходимо соблюсти некоторые правила.

Так, прежде чем сдавать пластик, необходимо проверить его маркировку, ополоснуть от остатков пищи, грязи или масла, снять ценники и этикетки. Бутылки, с которых предварительно снимаются крышки с колечками, компактно складываются и сортируются по маркировкам.

Сдавая вторичную бумажную продукцию, следует отделить гофрокартон (его легко определить: на срезе видны несколько слоев) от остальной макулатуры, проверить на наличие пластикового слоя и по возможности снять его, убрать скрепки, пружины, скотч, веревки и все прочее, что не является бумагой. Макулатуру необходимо аккуратно сложить и перевязать веревкой либо компактно уложить в коробку.

Железную посуду и консервные банки нужно отмыть, сняв с них этикетки, ценники, сжать и разделить на алюминий и жесть.

Отметим, что в акции также примет участие компания «ЭкостарТехнолоджи», которая заберет часть отходов для дальнейшей утилизации.

Автор: Отдел новостей «В»