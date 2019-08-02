Россияне мечтают о внедорожниках, но ездят на седанах Наши люди выбирают себе автомобили седан или универсал, хотя хотели бы ездить на внедорожниках или кроссоверах, сообщили РИА «Новости» в сервисе для размещения объявлений «Авито».

Эксперты провели опрос более 2 тысяч пользователей сервиса по электронной почте в конце июня – начале июля.

«Согласно результатам опроса у 75 % россиян есть автомобиль. Среди мужчин эта доля составляет 80 %, а среди женщин чуть меньше – 61 %. Еще 22 % респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшее время», – сообщили в компании. В свою очередь, 16 % опрошенных не могут позволить себе покупку транспорта из-за недостатка средств.

Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49 % респондентов обладают автомобилями такого типа. На втором месте по популярности – внедорожник и кроссовер (24 %), хэтчбеками владеет каждый пятый респондент.

Кроме того, эксперты «Авито» выяснили, на каких автомобилях хотели бы ездить россияне.

Выяснилось, что большинство мужчин (24 %) готовы потратить на автомобиль мечты более 3 миллионов рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тысяч рублей. Однако в выборе типа кузова взгляды респондентов сходятся: внедорожник и кроссовер занимают первое место (45 %), на втором месте остаются практичные седан и универсал (32 %), на третьем – с большим отрывом – хэтчбек (11 %).

По мнению респондентов, мощность двигателя идеального автомобиля должна составлять 100–200 лошадиных сил – так считают 44 % мужчин и 46 % женщин. Сервис также отмечает: российские водители выбирают переднеприводный автомобиль (66 %), однако хотели бы ездить на внедорожнике 4ВД (60 %).

«Интересно, что 57 % опрошенных мечтают прокатиться за рулем автомобиля Aston Martin легендарного агента 007 – Джеймса Бонда. Еще 22 % водителей хотят быть как Доминик Торетто из фильма «Форсаж» и ездить на скоростном Dodge Charger 1970 года выпуска», – добавили в «Авито».

Автор: Отдел новостей «В»