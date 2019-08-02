В бой идут одни «старики». «Адмирал» отсеял неопытную молодежь Сегодня, 2 августа, владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» отправится в Московскую область. В Мытищах до 11 августа будет проходить второй этап подготовки к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

На протяжении всего июля наша команда занималась на базе спорткомплекса «Фетисов-арена». Приглашались для просмотра более двух десятков молодых хоккеистов. Многие из них отсеялись и вернулись в свои клубы первой лиги. Несколько подающих надежды спортсменов рекомендованы в фарм-клуб «Ермак» и поедут на весь сезон-2019/2020 в Ангарск. Пробиться в «Адмирал» они смогут теперь только через год. Лишь самые лучшие остались и продолжат подготовку среди основного состава «моряков» уже в Подмосковье. Их имена пока не разглашают.

В июле во Владивостоке все вместе – старожилы и новички команды отрабатывали коньковую технику и нарабатывали связки в парах, тройках и пятерках. Сыграно четыре товарищеских поединка: по одному разу одержаны победы над ангарским «Ермаком» и хабаровским «Амуром», им же по разу и проиграли.

О завершающем этот этап матче нужно сказать особо. Именно он был шансом для кандидатов в «Адмирал», зато «старичкам» дали возможность отдохнуть и посмотреть игру со зрительских трибун. Лишь несколько опытных спортсменов приняли участие в этой встрече для полного комплекта команды. Однако проявить себя большинство молодых хоккеистов не смогло.

Повторное дальневосточное дерби началось с атак хозяев. Уже на первой минуте было два мощных броска по воротам «речников». В середине периода вновь шайба дважды летела в створ географических соседей. Однако все время у нее на пути вставали защитники или вратарь «Амура». В первом периоде преимуществом владели «моряки». К сожалению, реальных дивидендов это не принесло. Попади они хотя бы единожды в ворота хабаровских хоккеистов, матч пошел бы по иному сценарию.

На излете этой 20-минутки гости реализовали большинство на льду. Им помог рикошет сразу от двух хоккеистов – 0:1. На последних секундах счет мог сравнять Иван Лисин, но посланная им с полутора метров шайба пролетела выше ворот.

Во втором периоде команды стали чаще терять игроков – их отправляли на скамейку штрафников из-за нарушений правил. «Моряки» своим преимуществом не воспользовались. Зато гости забили гол именно в меньшинстве. Да еще и в равных составах сумели отличиться. К последнему перерыву на табло светились цифры 0:3.

В заключительном игровом отрезке хозяева бросились отыгрываться. Однако отсутствие опыта и сил не замедлило сказаться на игре. Всего за 2,5 минуты владивостокцы пропустили три подряд атаки гостей на свои ворота. Итоговый счет – 0:6.

Вот и выходит, что молодежь не справилась с заданием. А потому и покинула столь быстро расположение «Адмирала».

– В начале игры были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались, – высказался после поединка старший тренер «моряков» Андрей Пятанов. – Зато дали возможность проявить себя игрокам на просмотре и на пробном контракте. Счет, конечно, неприятен для тренеров и собранной молодой команды. Но жизнь продолжается, будем работать и исправлять ошибки. А молодежи посоветую поскорее набираться опыта.

Итак, костяк коллектива определился. Все они отправились в Москву. Даже находящиеся после травм на лечении Кирилл Воронин и Константин Глазачев в общем составе. Они будут подключаться к общим тренировкам по мере восстановления. Скорее всего, полноценно сыграть ребята смогут в конце августа на турнире в Чехии.

Есть подозрение на травму у нашего основного вратаря Антона Красоткина.

Что ж, скоро их увидим в деле. 6 и 7 августа наши земляки проведут две контрольные встречи с действующими обладателями Кубка Гагарина – ХК ЦСКА.

Автор: Николай КУТЕНКИХ