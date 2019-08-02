Баскетболисты-юниоры вырвались на простор Впервые в своей истории молодые баскетболисты «Спартака-Приморье» из Владивостока будут играть в предстоящем сезоне в Единой молодежной лиге ВТБ (ЕМЛ ВТБ).

Руководство Федерации баскетбола России приняло нашу заявку на участие в турнире-2019/2020. В этом чемпионате имеют право играть юноши в возрасте до 20 лет.

В предстоящем первенстве сыграют 12 российских команд, все они являются дублирующими составами лучших баскетбольных клубов страны. Соперниками наших земляков станут «ЦСКА-Юниор» (Москва), «Химки-2» (Московская область), «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар), «Самара-2», «Зенит-М» (Санкт-Петербург), «ПАРМА-2» (Пермь), УНИКС-2 (Казань), «Автодор-2» (Саратов), «Нижний Новгород-2», «Енисей-2» (Красноярск) и МБА-2 (Москва).

К созданию собственной молодежной команды с прицелом на вступление в ЕМЛ ВТБ дальневосточники шли несколько лет. Команда в перспективе будет полностью представлена воспитанниками приморского молодежного проекта. До сих пор юных игроков для получения игровой практики и повышения мастерства приходилось делегировать в другие клубы второй лиги. Они также собирались для участия в летних Спартакиадах молодежи России, к примеру, в прошлом году сборная Приморья завоевала шестое место. Теперь талантливые ребята смогут участвовать в тренировочном процессе главной команды Владивостока и при необходимости интегрировать в нее готовых игроков.

Тренером молодежки назначен Андрей Костко, который работает с ними уже на протяжении пяти лет.

– Единая молодежная лига ВТБ – это та площадка, на которой наши ребята получат хорошую практику и возможность себя показать на всю страну, – поделился своим мнением вице-президент Федерации баскетбола Приморского края Виталий Киселев. – Сейчас в основной команде «Спартак-Приморье» трое собственных воспитанников, еще три-четыре игрока с местной пропиской должны присоединиться уже по итогам первого сезона в молодежной лиге.

«В» напоминает об успешной карьере 19-летнего нападающего Геннадия Денисова. В минувшем сезоне наш земляк успел поиграть в фарм-клубе кубанского «Локомотива». А нынешним летом был призван под знамена молодежной сборной России. В чемпионате Европы вместе со своими сверстниками он занял четвертое место в дивизионе «B» Старого Света, победив в пяти матчах и дважды проиграв. Зато сейчас перспективный форвард Геннадий Денисов включен в основу «Спартака-Приморье».

Автор: Николай КУТЕНКИХ