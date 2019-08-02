Подпорной стене устроили фактурную заливку Капитальный ремонт подпорных стен продолжается во Владивостоке. По заказу городской администрации новые подпорные конструкции вместо старых и пришедших в негодность возводят сразу по нескольким адресам.

Так, работы продолжаются в районе дома № 17 на улице Русской, сообщили в пресс-службе мэрии. Помимо новой стены строители установят здесь лестницу. Как отметили специалисты подрядной организации, лестничный марш был предусмотрен проектом, однако жители попросили перенести его в другое место.

«Управление дорог и благоустройства администрации города идею поддержало, и мы пошли навстречу жителям», – отметили подрядчики.

Также ремонт подпорных стен продолжается на улицах Черняховского, 3, Зои Космодемьянской, 14 и в сквере имени А. И. Щетининой. Восстановление подпорной стены идет на улице Терешковой, 13.

Ремонт двух подпорных стен и лестниц продолжается и на набережной Спортивной гавани. Здесь строителям предстоит устроить фактурную армированную бетонную заливку, выполнить грунтовку и окраску бетонной поверхности, установить лестницу с облицовкой гранитом и обновить облицовку тумб ограждения.

К слову, на Адмирала Кузнецова, 70 и Героев-тихоокеанцев, 24а работы по ремонту подпорных стен уже завершились. Подрядчики возвели здесь новые конструкции и благоустроили прилегающие территории.

Восстановили представители подрядной организации и боковую опору лестницы на Ладыгина, 11. Этот объект пострадал в результате непогоды, которая обрушилась на Владивосток в конце мая.

Специалисты добавляют: прежде чем приступить к капитальным ремонтным работам на таких объектах, необходимо разработать проектно-сметную документацию. Сейчас специализированными компаниями ведется разработка ПСД на ремонт еще нескольких стен: на Аллилуева, 6 (вдоль основной дороги, напротив АЗС), 1-й Морской, 10в и Светланской, 39а.

«Прежде чем начать ремонт, проводится обследование подпорных стен, разрабатываются технические задания, объявляется аукцион на разработку проектно-сметной документации. Только после получения полного пакета документов мы можем приступать к поиску подрядчика, который займется ремонтными работами, – пояснили в управлении дорог и благоустройства городской администрации. – При этом необходимо отметить, что на территории Владивостока располагается огромное количество подпорных стен, не являющихся муниципальной собственностью. Данное обстоятельство значительно осложняет и продлевает процедуру ремонта, даже если стена находится в аварийном состоянии. Так, согласно законодательству администрация может тратить денежные средства только на подпорные стены, находящиеся в собственности города. Поэтому при выявлении стен, не находящихся в собственности муниципалитета, специалистами профильных управлений организуется процедура их принятия в собственность, которая по закону длится не менее полутора лет».

Напомним, что на основании данных очередного мониторинга подпорных стен и обращений граждан сотрудники управления дорог и благоустройства формируют перечень мероприятий на проведение ремонтно-восстановительных работ подпорных стен. Сегодня, по данным специалистов, во Владивостоке нуждаются в ремонте 238 подпорных стен.

Автор: Отдел новостей «В»