Дороги покрыли термопластиком Дорожная разметка из термопластика со светоотражающими элементами появилась на улице Окатовой во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ее с помощью специальной техники нанесли специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Эта работа проходит в рамках обновления разметки на дорогах краевого центра.

Дорожную разметку обновляют двумя способами – краской (желтой или белой) и термопластиком. Последним, как правило, размечают автодороги с интенсивным движением. Именно поэтому такая разметка появилась этим летом на улице Окатовой, важной городской магистрали. Точнее, на участке от дома № 1 на улице Окатовой до дома № 21, строение 3 на улице Терешковой. Здесь нанесли более километра двойной сплошной и пунктирной линий.

Термопластик отличается надежностью, долгим сроком службы и экологичностью, так как не содержит растворителей и связующих летучих веществ. Наносится совместно со стеклоэлементами, которые обеспечивают лучшее светоотражение разметки в темное время суток и делают поверхность шероховатой. В этих работах задействована специальная техника Borum. Толщина термопластика составляет от 3 до 5 миллиметров.

Всего по итогам июля на дороги Владивостока нанесли более 70 километров осевых линий и 3,5 тысячи квадратных метров различной разметки. Новая разметка сегодня регулирует дорожное движение на улицах Багратиона, Адмирала Горшкова, Маковского, Надибаидзе, Калинина, Шилкинской, проспекте 100 лет Владивостоку и по другим адресам. Все работы проходят в ночное время, чтобы не создавать помех транспорту и пешеходам. Стоит отметить, что разметку не торопятся наносить там, где в этом году еще предстоит дорожный ремонт.

В планах этого года – нанести на дороги краевого центра более 400 километров осевых линий, а также более 15 тысяч квадратных метров различной разметки.

Автор: Отдел новостей «В»