Ремонт дорог: особое внимание – островным территориям Дорожные бригады и техника сегодня работают на сотне участков дорог и проездов Владивостока. Особое внимание – Русскому острову, где в этом году ремонт запланирован на трех участках.

Как заверили в пресс-службе мэрии, подрядчик уже зашел на объекты. В Поспелово старое асфальтобетонное покрытие на намеченном к ремонту отрезке дороги уже разобрано. Сейчас дорожники отсыпают скальным грунтом подтопляемый участок, а на остальных уплотняют грунт под щебеночное основание. После этого приступят к устройству дорожного основания из щебня с послойным его уплотнением, затем – к асфальтированию.

Такой пошаговый подход к ремонту в итоге не позволит новой дороге проседать и разрушаться, а значит, она прослужит долго, и при этом проезжая часть будет оставаться в нормативном состоянии, пояснили специалисты управления дорог и благоустройства.

Как уже писал «В», в общей сложности на Русском в этом году будет полностью восстановлено 8 километров дорожного полотна с твердым покрытием. Также для удобства местных жителей установят 14 новых остановочных павильонов и отремонтируют три существующих.

На улице Лиманной в поселке Трудовое рабочие сейчас грейдируют дорогу. Первоочередная задача – выровнять полотно и заново отсыпать его щебеночной смесью. К понедельнику, 5 августа, работы на Лиманной планируется завершить. Бригада перейдет на другие грунтовые участки дорог в Советском районе Владивостока.

«Благоустройство и дорожный ремонт – два ключевых направления в работе администрации Владивостока в этом году. А благодаря софинансированию из федерального и краевого бюджетов объемы работ получились больше, чем во времена, когда город рассчитывал лишь на собственные средства. Только на ремонт дорог в этом году мы направили порядка двух миллиардов рублей», – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Автор: Отдел новостей «В»