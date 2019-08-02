Помогать в решении городских проблем будут общественники Во Владивостоке прошло первое заседание экспертной группы общественного совета, который был создан весной этого года при администрации города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эксперты обсудили работу общественного транспорта, состояние дорог и ряд других вопросов.

«Сегодня в состав общественного совета входят представители различных объединений, некоммерческих организаций, в том числе обществ ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других. За каждым из них – десятки и сотни людей. И у каждого есть свое видение решения той или иной ситуации, решения острых вопросов. Вместе на совете мы будем принимать важные решения, которые в дальнейшем предстоит выполнить городской администрации. При этом мы будем не просто указывать на больные точки, но и лично помогать в их решении», – подчеркнула руководитель общественного совета, председатель городского и краевого Советов почетных граждан Светлана Морозова.

Чтобы получить независимую оценку предложений общественного совета, в городе была собрана группа экспертов. Каждый из них – специалист в той или иной области.

«В числе экспертов представители как молодежи, так и более старшего поколения. Каждый из них также представляет мнение сотен и тысяч горожан. Все эксперты – достаточно авторитетные люди в своих областях, их знают горожане», – добавила Светлана Морозова.

На первой встрече экспертов присутствовал глава города Олег Гуменюк. Он поприветствовал участников и выразил надежду на длительное и постоянное сотрудничество муниципальных властей с представителями общественности.

«Мы всегда готовы поддерживать общественные инициативы, приносящие пользу Владивостоку. Будем регулярно встречаться с вами, чтобы вместе делать жизнь горожан лучше», – обратился к участникам встречи Олег Гуменюк.

На первой встрече участники экспертной группы успели не только познакомиться друг с другом, но и обсудить ряд вопросов. В их числе – организация транспортного обслуживания, медицинская помощь, социальная поддержка, проведение культурных мероприятий.

«Мы должны навести порядок в общественном транспорте. Нередко бывают ситуации, когда водители грубо общаются с пассажирами и устраивают гонки на дорогах. Это недопустимо. Считаю, что необходимо вводить единые стандарты при трудоустройстве водителей на работу и строго их контролировать», – подчеркнул заместитель генерального директора по коммерческой работе ООО «Дальрыбпорт» Дмитрий Легкий.

Председатель общественной организации «Союз автотранспортников Приморского края» Юрий Оборин в свою очередь предложил разработать транспортные схемы, которые помогут разгрузить и оптимизировать движение в городе.

«Я знаю, как в городе можно выстраивать транспортные схемы, чтобы успешно оптимизировать дорожное движение. Наша задача – избавить Владивосток от автомобильных пробок», – сказал Юрий Оборин.

Уже в ближайшее время эксперты планируют провести встречу с представителями мэрии и обсудить самые актуальные вопросы города. Будет проработан вопрос прямой связи экспертной группы с населением. Планируется, что горожане смогут напрямую задавать экспертной группе вопросы, которые необходимо решить в городе в оперативном порядке.

Автор: Отдел новостей «В»