Опять испытание. Отсутствием горячей воды Летне-осенние гидравлические испытания начнутся во Владивостоке уже с понедельника, сообщила пресс-служба АО «ДГК».

Таким образом проверят готовность магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона.

Гидравлические испытания поэтапно пройдут в разных районах Владивостока с 5 августа по 16 сентября.

Так, с 5 по 12 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. С 12 по 19 августа проверке подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС будет отключено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Автор: Отдел новостей «В»