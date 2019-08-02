Туристов удивят чистым морем и реликтовым лесом Новый туристический маршрут проложат на острове Попова. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в администрации города прошло совещание, на котором обсудили развитие островных территорий Владивостока, в том числе и за счет туризма.

Отмечалось, что на остров Попова и сейчас приезжают туристы, но это, скорее, индивидуальные заказы, да и тропы, по которым водят людей, нуждаются в дополнительном обустройстве. Новый проект как раз позволит это сделать. После этого на остров Попова можно будет привозить уже организованные группы, в том числе иностранных туристов.

Для этого необходимо обеспечить в достаточном объеме транспортное сообщение. Одно из первых поручений главы города – на маршруте Владивосток – остров Попова должен появиться дополнительный паромный рейс. Директор компании морских прибрежных сообщений Александр Корытко обещал проработать вопрос.

«Людям должно быть комфортно. Причем и местным жителям, и туристам, которые будут сюда приезжать. Поэтому в наших планах – ремонт причала в проливе Старка, куда сейчас подходят паромы, ремонт прилегающей к пирсу площадки. Без этого мы не сможем двигаться дальше», – замечает Олег Гуменюк.

«На территории рядом с пирсом нужен будет свой вокзал, в котором люди смогут спокойно дождаться парома. Рассмотрим варианты модульных комплексов, похожих на тот, что у нас сейчас есть на 36-м причале Владивостока. А пока мы готовы начать с элементарного обустройства площадки, на которую спускаются туристы», – говорит Александр Корытко.

Остров Попова выбран не случайно. Его скалы, гроты, реликтовый лес, чистое море и прекрасные виды на многочисленные острова по соседству сами по себе настраивают на отдых. А близость к Владивостоку в этом списке – дополнительный плюс Попова. К тому же острову есть чем удивить и местных жителей, и туристов. Приморцы смогут заново открыть для себя родные места, а гости Владивостока – оценить возможности и красоту территории. Но прежде пеший маршрут дополнят информационными стендами и указателями, на видовых площадках по пути следования обустроят фотозоны. Включиться в работу предложили и бизнесу. Город берет на себя обустройство площадок для отдыха людей, а вот разместить на них точки питания могут только предприниматели – владельцы местных баз и центров отдыха.

Разговор о развитии туризма на островах решили продолжить на месте во время выездного совещания на Попова.

Автор: Отдел экономики «В»