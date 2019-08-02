Начали с алмазов – продолжили лесопереработкой Бизнес-делегация пяти индийских штатов посетит Владивосток 11-13 августа. Индийским компаниям представят возможности приморской экономики, в частности, горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, во время визита индийской бизнес-делегации планируется проведение отраслевых сессий при участии российских и индийских деловых кругов, а также официальных лиц.

«Эти сессии должны стать платформой для общения между российским и деловым сообществом и обсуждения перспективных направлений сотрудничества. Предварительно мы проинформировали индийские компании о тех отраслях, в которые можно вкладывать инвестиции, о возможностях, которые получает инвестор на Дальнем Востоке, в том числе благодаря преференциальным режимам ТОР и свободного порта», – пояснил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

О возможностях сотрудничества на Дальнем Востоке в области горнодобывающей промышленности и алмазогранильной отрасли рассказал управляющий директор инвестиционного департамента АНО АПИ Александр Волков. Он привел примеры успешной реализации проектов с участием иностранных инвесторов. Александр Волков напомнил, что ряд производств запущен индийскими предпринимателями. Так, индийская компания «Кей Джи Кей» – крупнейший в мире производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий – с помощью режима свободного порта реализует во Владивостоке свой проект. Первая фабрика по огранке алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья. Инвестором уже вложено в производство 459,18 млн рублей. В рамках реализации проекта было создано 150 рабочих мест. Для реализации проекта компанией было закуплено оборудование в Израиле, Индии, Швейцарии. В дальнейшем планируется увеличение количества сотрудников до 400 человек. Сейчас «Кей Джи Кей» планирует увеличение мощностей действующего предприятия и расширение территории, строительство дополнительного здания. Проект по огранке алмазов готовит к запуску компания «М. Суреш Владивосток». Плановый объем инвестиций – 4,7 млн долларов США.

По словам Александра Волкова, индийским инвесторам были предоставлены возможности по реализации проектов в области горнодобывающей промышленности на Чукотке, в Якутии, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Магаданской и Амурской областях. Индийских предпринимателей интересовали логистические возможности по доставке добытых ресурсов, в том числе Северным морским путем.

О перспективах реализации проектов в целлюлозно-бумажной отрасли и деревообработке проинформировал заместитель генерального директора АНО АПИ Максим Дузь. Он отметил, что российская сторона заинтересована в запуске производств, направленных на глубокую переработку леса. Правительством РФ принят целый ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. В прошлом году пошлина на вывоз из РФ круглого леса составляла 25 %, в этом – 40 %, в 2020 году она составит 60 %, и в 2021-м – 80 %.

«Эти меры направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на российской территории», – сказал он, пояснив, что предприятия, осуществляющие глубокую переработку древесины, получают право на применение экспортной пошлины в размере 6,5 %.

«Наше агентство готово оказывать инвесторам поддержку в запуске и реализации проектов, в том числе в подборе площадок для локализации производств, поиске соинвесторов», – сказал он, напомнив, что в Приморье и Забайкалье сингапурская компания «Судима» (Sudima) совместно с индийским партнером «Кей Джи Кей» планируют запустить лесоперерабатывающий комплекс.

Автор: Отдел экономики «В»