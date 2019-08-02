В школу – с полным ранцем В Приморье идет акция «Помоги собраться в школу» 1 августа. Главный смысл благотворительного проекта – помочь собрать в школу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отметили в пресс-службе региона.

По данным департамента труда и социального развития края, сегодня в крае чуть более 1,1 тысячи семей считаются неблагополучными. В социально опасном положении почти 2,5 тысячи детей, родители которых не имеют возможности обеспечить своего ребенка даже самым минимальным набором школьника.

Именно ребятам из таких семей приходят на помощь жители края, предприниматели, коллективы организаций и предприятий региона. Каждый год они делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей или приносят детям из неблагополучных семей ранцы, тетради, карандаши, фломастеры, одежду и обувь – все, что необходимо ученику.

В ходе прошлогодней акции приморцы помогли собрать в школу около 5,4 тысячи детей. На школьные товары направили почти 5 миллионов рублей благотворительных средств. Часть средств на поддержку ребят из малоимущих семей выделили муниципалитеты.

Еще одна добрая традиция августа – подготовка к школе будущих первоклассников по специальным программам на базе социально-реабилитационных центров Приморья. Как правило, это дошколята из асоциальных семей, в которых родители не занимаются подготовкой детей к школе. В прошлом году за парты сели около 200 выпускников центров.

Специалисты напоминают: чтобы стать участником акции, достаточно обратиться в территориальные отделы краевого департамента труда и социального развития по месту проживания. Благотворительную помощь можно доставить непосредственно в социально-реабилитационные центры, филиалы Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН).

Во Владивостоке благотворителей ждут в отделении «Семь-Я» по адресу: улица Сипягина, 15, и в ПЦСОН на Иртышской, 8. Телефон 8 (423) 260-43-19.

Автор: Отдел новостей «В»