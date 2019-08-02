Игры, экскурсии, кино. А обед по расписанию В школах Владивостока стартовала третья смена лагерей дневного пребывания. Она продлится две недели, и на каждый день педагогами запланирована обширная развлекательная и оздоровительная программа.

В этом году пришкольные лагеря работают в течение всего лета, подчеркнули в пресс-службе мэрии. За это время в них отдохнут больше 10 тысяч детей. Пребывание в пришкольном лагере бесплатное. Ребята участвуют в станционных играх, мастер-классах, квестах, экскурсиях, посещают театры, кино и музеи. Также в пришкольном лагере школьники получают полноценные завтраки и обеды.

Для ребят постарше с 1 августа работает третья смена ремонтных бригад. Ее участники убирают школьную территорию, облагораживают клумбы, пропалывают траву. Также школьники наводят порядок в различных помещениях школы: кабинетах, коридорах, спортзалах. Особенно актуальна помощь старшеклассников в библиотеках – там они проставляют штампы на учебники.

Смена продлится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по четыре часа в день – с 9.00 до 13.00. За две недели работы в рембригаде школьник сможет получить 3600 рублей. Перед началом работ подростки проходят инструктаж по технике безопасности.

Как уточнили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, летом в ремонтных бригадах смогут поработать более двух тысяч подростков.

Автор: Отдел новостей «В»