На ферме рядом с автопереходом «Сосновая Падь» подозревают очаг чумы Режим ЧС ввели в Пограничном районе: в одном из хозяйств обнаружили заболевание – возможно, африканскую чуму свиней.

Как сообщили в пресс-службе региона, заболевание было обнаружено на ферме, расположенной недалеко от автоперехода «Сосновая Падь», 31 июля – предположительно африканская чума свиней. Для подтверждения вируса образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. На данный момент в муниципалитете объявлен режим ЧС.

«В хозяйстве содержатся почти 70 свиней, вирус занесен в результате нарушений ветеринарных правил – бесконтрольного выгула животных. Все они в ближайшее время будут уничтожены, в районе автоперехода выставлен пост ДПС, работают ветеринарные врачи», – проинформировал руководитель Госветинспекции Приморья Дмитрий Кузин.

Врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников подчеркнул, что необходимо принять все необходимые профилактические меры и не допустить распространения вируса по территории края.

«На границе 100-километровой зоны от очага будут выставлены посты. Вывоз свиней, реализация продукции свиноводства запрещены», – обозначил заместитель главы региона.

Отметим: для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Автор: Отдел новостей «В»