Отдыхающие, ваше спасение – в ваших руках Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид Маковецкий предупредил водителей маломерных судов, нарушивших правила судоходства, что их ждут увеличенные штрафы, а также рассказал, какая самая частая причина гибели людей на воде.

Штрафы растут серьезно

– 26 июля 2019 года был подписан федеральный закон о внесении изменений в КоАП, где прописаны изменения штрафов для маломерных судов. Если в прошлом году для незарегистрированных маломерных судов был штраф от 500 до 1500 рублей, то со вступлением закона в силу штрафные санкции повысились до 10000–15000 рублей для физических лиц и 20000–50000 рублей для юридических лиц, – приводит слова Леонида Маковецкого пресс-служба регионального главка МЧС.

Все лагеря будут проверены

– Сейчас идут комплексные проверки мест летнего отдыха детей. Так как многие базы отдыха находятся рядом с водой, уделяется особое внимание мерам безопасности. Каждое лето инспектора ГИМС проводят акцию «Научись плавать» с привлечением профессиональных инструкторов и специалистов. В некоторых лагерях, в специальных городских сообществах детей учат плавать и надевать спасательные жилеты, рассказывают, как заходить и сходить с разных плавсредств, как вести себя в воде.

Пляжи под контролем

– Сформирован список из 84 пляжей, за которыми мы установили контроль, – отметил руководитель ГИМС Приморья. – На сегодняшний день соответствуют требованиям и открыты к эксплуатации 65 мест отдыха, успешно работают 10 детских лагерей, где есть бассейны, открытые водоемы и другие водные объекты.

Леонид Маковецкий также настоятельно рекомендовал владельцам пляжей контролировать находящиеся на территории заведения.

– Сейчас на пляжах есть точки с продажей алкогольной продукции. Регулярно с сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия, однако люди должны сами понимать, что пляж и алкоголь – вещи несовместимые. Одной из самых частых причин гибели на воде является купание в нетрезвом состоянии, – отметил Леонид Маковецкий.

Он также призвал отдыхающих заботиться о своей безопасности, не рисковать жизнью, купаясь там, где это запрещено.

– Всегда задавайтесь вопросом, насколько вы готовы к каким-либо опасным ситуациям, хорошо ли вы плаваете и стоит ли заходить в воду, – порекомендовал руководитель ГИМС Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»