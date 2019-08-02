Нагнали волну Во Владивостоке в минувшую среду состоялась гонка командного чемпионата России по спидвею. Действующий чемпион страны клуб «Восток» принимал бронзового призера -– «Турбину» из Балаково.

Это была встреча равных соперников. Во-первых, оба коллектива подошли к ней с одинаковым количеством побед и поражений, деля второе-третье места. На первом месте с отрывом от соперников находится тольяттинская «Мега-Лада», уже обеспечившая себе место в финале. За вторую путевку как раз и боролись вечером в среду «Восток» с «Турбиной».

Победа гостей с любым счетом впервые за последние пять лет давала им право сразиться осенью за золотые награды. Нашим землякам для прямого выхода в финал требовалась победа с отрывом в 12 очков. Победа с меньшим счетом откладывала выполнение этой задачи до последней гонки в регулярном первенстве на выезде с «Башкирией», которую также нужно будет выиграть. И ожидать результатов в параллельной встрече «Турбины» с «Мега-Ладой».

Дальневосточники были полны решимости взять реванш за поражение в самом начале сезона в Балаково со счетом 50:39.

Во-вторых, обе команды накануне этого поединка усилились чемпионами мира. Во Владивосток вернулся обладатель Кубка европейских чемпионов и мирового юниорского первенства чемпион мира в командном зачете мастер спорта Артем Лагута. Клуб из Саратовской области пригласил к себе из Дании прославленного датского байкера, четырехкратного обладателя Кубка мира Ники Педерсена.

Стадион «Авангард» до отказа был забит болельщиками. В знак поддержки приморских гонщиков трибуны устроили живую волну, поочередно поднимая и опуская руки. И это стало значимой морально-эмоциональной поддержкой.

Стартовый отрезок наши земляки провалили. После второго заезда они проигрывали волжанам со счетом 4:8. Это вызвало недоумение фанатов.

Однако дальше на трек по очереди выходили братья Григорий и Артем Лагуты. И каждый свой заезд они завершали на первом или втором месте. После четвертого заезда наши ребята вырвались вперед и лидерства уже не уступали. К середине гонки хозяева имели двукратное преимущество.

При счете 32:16 гости воспользовались шансом последней надежды – выпустили на трек своего джокера. Ники Педерсен примчался первым и тем самым заработал шесть очков. Вот только решить исход встречи он уже был не в силах. Приморцы в оставшихся заездах вновь приезжали к финишу первыми-вторыми, увеличивая отрыв от соперника.

В итоге долгожданная победа с необходимым результатом – 55:38.

Лучшими в нашей команде ожидаемо стали Артем и Григорий Лагуты, набравшие соответственно 13 и 11 очков. У гостей результативностью мог похвастать только датский гонщик, заработавший для «Турбины» почти половину всех баллов – 17.

Теперь волжский коллектив будет бороться всего лишь за третье место. Ну а дальневосточники, независимо от исхода последней гонки, сразятся за золото чемпионата. В третий раз подряд. Причем в двух предыдущих финалах наши земляки неизменно становились лучшими в России.

В составе «Востока» выступали Никита Коровко, Марк Карион, Норберт Косьцюх, Виталий Котляр, Сергей Логачев, а также Павел, Григорий и Артем Лагуты.

Главный тренер «Востока» Игорь Столяров высоко оценил добытую победу, которая дала клубу возможность осенью сразиться за золотые медали в нынешнем первенстве.

После непродолжительного отдыха наша команда отправится в Башкирию для завершающей гонки регулярной части и подготовки к финальным заездам чемпионата страны.

Игорь Столяров заверил, что в гонках в поселке Октябрьском (Башкирия) будут участвовать все трое Лагуты.

Автор: Николай КУТЕНКИХ