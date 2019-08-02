Праздник «дяди Васи» отметят русским жимом Приморские десантники отмечают День ВДВ

Сегодня Воздушно-десантным войскам России исполняется 89 лет. Для многих приморских мужчин это святой праздник.

Во-первых, через горнило ВДВ прошло и закалилось множество наших земляков. А во-вторых, на территории края под Уссурийском располагается 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, в составе которой служат 3,5 тысячи солдат и офицеров.

Во Владивостоке и ряде других городов края запланированы праздничные мероприятия.

– Утром стартует автопробег, – делится подробностями руководитель Приморской краевой общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Андрей Водеников. – Его участники организованной колонной проедут от кампуса ДВФУ на Русском через мосты и Академгородок до парка Победы на Второй Речке. В прошлом году в этом моторизованном марш-броске приняли участие порядка сотни машин, на сей раз их будет гораздо больше. Возле мемориала приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, состоится торжественный митинг. В программе – выступления творческих коллективов города. Десантников поздравят ветераны и представители власти. Минутой молчания они почтут память погибших в боях товарищей…

Местные жители не дождутся от этих ребят купаний в фонтанах. Скорее, смогут с ними встретиться на соревнованиях по русскому жиму на плацу краевого учебно-спортивного центра ДОСААФ.

Жители Уссурийска и представители командования 5-й Краснознаменной общевойсковой армии соберутся на парашютодроме Барановского гарнизона. Здесь состоится чествование бойцов прославленной 83-й бригады. Сейчас мало кто помнит и знает, но долгое время боевой задачей элитного соединения, ранее базировавшегося в Польше, в случае войны со странами НАТО была блокада балтийских проливов и захват пусковых ракетных натовских установок на датском острове Борнхольм. До этого дело не дошло, но гвардейцы много раз бывали в опасных командировках в зонах боевых действий, включая и нынешнюю Сирию. А кое-кто уже после увольнения в запас отправился на Донбасс защищать местное русское население от фашиствующих националистов Украины.

«Голубые береты» нынешний праздник считают генеральной репетицией юбилейных торжеств. Ровно через год ВДВ (как сами десантники расшифровывают эту аббревиатуру – «войска дяди Васи» в честь Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова, командовавшего резервом Верховного главнокомандующего СССР более четверти века) исполнится 80 лет. В планах ребят в тельняшках с голубыми полосками (в отличие от синих – военно-морских) – масштабный праздник.

А пока им всем подарок от Олега Матвеева – члена Союза писателей России, старшины Владивостокского морского собрания. Накануне нынешнего Дня Воздушно-десантных войск во Владивостоке вышла в свет книга «Боль моя…». Это уже 11-й сборник стихов нашего земляка, и посвящается он не вернувшимся из боя – Великой

Отечественной, Афганистана, Чечни и Сирии. Кстати, в ней использованы фотографии фотокорреспондента «В» Вячеслава Воякина из его чеченских командировок на войну.

Поэта считают своим военнослужащие и ветераны Тихоокеанского флота и спецподразделений МВД, бойцы морской пехоты и ВДВ, морской авиации и погранвойск, моряки торгового и рыболовецкого флота, а также участники Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, «Боевого братства» и «Контингента». Десантники, как, впрочем, и представители других силовых структур, неизменно приглашают поэта на свои мероприятия.

Олег Матвеев свою жизнь связал с морем. Трудился в гражданском флоте, где прошел путь от ученика моториста до второго механика. За время работы на ледоколе «Ленинград» познакомился с легендарным ледовым капитаном почетным полярником СССР, почетным гражданином Владивостока и Героем Социалистического Труда Вадимом Абоносимовым, с которым дружил до последних дней его жизни. Поэт, пишущий о войне, дружит с подводниками, омоновцами, спецназовцами. Потому и строчки его стихов получаются такими проникновенными. На правах автора этого материала опубликую здесь наиболее любимые мною строчки.

Шелестел кленовый лист над головой,

Торопилась по промоинам вода,

А за крашеной оградкою простой

Здесь все так же оставались навсегда

Муж, в бою с врагом погибший под Москвой,

Сын, убитый злою пулею в Афгане,

Внук, сраженный под селением Ачхой,

Хлеб над водочкою русскою в стакане…

Автор: Николай КУТЕНКИХ