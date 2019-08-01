«Паллада» готовится к кругосветке На учебном парусном судне Дальрыбвтуза в самом разгаре подготовка к кругосветной экспедиции учебных парусных судов Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Как сообщили в пресс-службе вуза, сейчас «Паллада» стоит у причала Владивостокского морского порта «Первомайский». По подготовке парусника к рейсу работают экипаж, руководство Дальрыбвтуза и его службы.

«Мы подготовились к съемке с мачт 15 рей. Для нас это важно, так как эту трудоемкую работу в последний раз проводили в 2005 году. Главный движитель корабля – это паруса и парусное вооружение, а реи – это то, на что крепятся паруса. Согласовали все виды работ по ремонту корпуса, электрочасти, радиочасти, рефрижераторной части и другие. Перед нами стоит серьезный вопрос по комплектованию экипажа. В данный момент командный состав укомплектован опытными штурманами, механиками, работающими более 20 лет на «Палладе». Требования к специалистам экипажа очень высоки, они должны уметь делать абсолютно все», – поделился Николай Зорченко, легендарный капитан учебного фрегата «Паллада».

В 145-й рейс «Паллада» отправится 1 ноября, а в родной порт Владивосток вернется 9 июня 2020 года, завершив свою третью кругосветную экспедицию.

Автор: Отдел новостей «В»