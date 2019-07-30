Появились рисунок и стиль На прошлой неделе хоккейный клуб «Адмирал» сразился со своим принципиальным противником хабаровским «Амуром». Местом встречи выбрали «Фетисов-арену».

Обе команды сейчас активно готовятся к очередному чемпионату Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточное дерби должно стать промежуточной проверкой сил. Стоит отметить, что «моряки» и «речники» основательно обновили составы. Однако даже новички сразу зарядились энергией принципиального противостояния и на льду бились не только в переносном смысле, но и в прямом – на кулаках. Оба коллектива активно поддерживали почти три тысячи фанатов Владивостока и Хабаровска. При этом болельщики обеих команд сидели вперемежку, а не на строго отведенных секторах, как это происходит на официальных матчах.

В обороне никто отсиживаться не собирался, а счастья искал в наступлении. Однако на первых порах до бросков дело не доходило. Лишь ближе к середине первого периода разведка боем закончилась, начались удары по воротам. Вот тут в игру вступили вратари. И очень даже успешно. По очереди финский легионер «Адмирала» Юхо Олкинуора и голкипер «Амура» Марек Лангхамер из Чехии спасали свои клубы от, казалось бы, неминуемых голов.

А вслед за этим стал повышаться градус напряжения, хоккеисты нарушали правила и расплачивались за это удалениями. Вначале «речники» лишились одного полевого игрока, благодаря чему хозяева оккупировали половину площадки соперника. Затем на скамейку штрафников на пару минут отправился наш нападающий Александр Коннов, «моряки» продолжали атаковать. При этом шайба дважды летела в створ.

До перерыва гола не случилась. Зато на последних секундах разгорелась потасовка. Противников разняли арбитры.

Во втором периоде уже ни у кого не возникало сомнений по поводу хозяина в доме. «Адмирал» раз за разом атаковал, «Амур» преимущественно защищался и отвечал редкими контратаками. В середине этой 20-минутки нашему вратарю из Хельсинки трижды приходилось пресекать опасные прорывы соседей. Впрочем, и броски приморцев не приносили пользы. Так продолжалось до 36-й минуты.

«Моряки» вновь остались в меньшинстве. Хабаровчане готовились порезвиться у наших ворот. Но неожиданно для всех два наших форварда выиграли вбрасывание и рванули с шайбой к воротам соперника. Рывок был настолько быстр и дерзок, что оборона хабаровчан не успела опомниться. Александр Дельнов отдал четкий пас, а Василий Стрельцов отправил шайбу в сетку – 1:0!

Более того, счет через несколько секунд мог удвоиться. При схожих обстоятельствах: вбрасывание, рывок, удар. Но гости сумели в последний момент отобрать шайбу.

Третий период стартовал по схожему сценарию. Однако у «моряков» стали иссякать силы, их скорость упала, прекратились и быстрые прорывы. Этим шансом незамедлительно воспользовались хабаровчане. Сначала они выровняли игру, а потом и вовсе перехватили инициативу. В концовке матча на ворота «Адмирала» обрушились атаки. Вратарь и игроки обороны в поте лица трудились на льду, отражая одну за другой волны наступления. И справились с этой задачей вполне успешно. Одержана победа над равным по силам соперником.

– Темп этой игры был высок, и движение хорошее. Мне понравился командный настрой своих ребят, – не скрывал своих эмоций главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Соперник тоже хорошо играл. Но нам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности – вот, пожалуй, главный итог. Было много динамики, что всегда вызывает интерес у зрителей. Наконец-то появились рисунок и стиль, которые дополнялись содержанием. А вот счет 1:0 не по игре. Могли и больше забить.

Автор: Николай КУТЕНКИХ