Мусор по справедливости Отходы в очередной раз рассчитают по-новому

Минприроды инициировало новую форму расчета сбора коммунальных отходов – по числу вывезенных мусорных баков.

То есть отмечена необходимость перехода от норматива к оплате по факту: сколько мусора произвели жильцы многоквартирного дома или члены садового товарищества, за столько они и заплатят, утверждает «РГ».

Число баков, необходимых для сбора мусора, высчитывают жилищно-коммунальные предприятия, проще говоря, управляющие компании вместе с муниципальными властями с учетом развития жилого фонда и других местных условий конкретного населенного пункта. Есть и соответствующий СанПиН на эту тему.

В Минприроды подтвердили, что уже подготовлен проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, отмечается в сообщении. Но конкретный механизм в ведомстве не раскрыли.

Эксперты также пока не могут однозначно определить, какая система расчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) будет более справедливой и реализуемой. А поскольку институт операторов в большинстве регионов страны был запущен с 1 января 2019 года, реальный объем вывозимого ими бытового мусора станет известен только к концу года.

– Скорее всего, сначала определятся со средним весом мусора, который помещается в контейнере. Для этого будет использоваться коэффициент перерасчета. Что, в общем-то, логично, поскольку нереально в существующих условиях взвесить каждый вывезенный контейнер, – предполагает врио первого заместителя директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев. – Так, для стандартного мусорного бака объемом 0,9 куб. метра краевым департаментом природных ресурсов утвержден коэффициент перерасчета 5,17.

То есть, чтобы узнать вес собранного мусора в одном баке, необходимо объем поделить на коэффициент: 0,9:5,17 = 0,174 тонны.

– Как будет проводиться расчет в отношении отдельно взятой квартиры или одного отдельно взятого частного дома, пока прогнозировать сложно, – рассуждает Лазарев. – Вероятнее всего, стоимость вывезенного мусора будут считать либо по количеству квадратных метров, либо по числу прописанных в квартире людей, как это и предполагается делать с началом работы в Приморье регионального оператора.

Только и при таких расчетах вряд ли коммунальщики смогут добиться справедливости. Ну вот будут они рассчитывать, допустим, полученный приблизительный вес в зависимости от количества прописанных, и получится, что у одной многодетной семьи, к примеру, из 5-6 человек расход мусора на бумаге получится выше, чем у двух молодых пар… Что, как правило, не соответствует действительности. Если расчет, как и прежде, будет идти по метражу, то и здесь найдутся пострадавшие. Например, малоактивные пенсионеры, проживающие в больших квартирах, которые мало что покупают и редко что выбрасывают…

А если в жилом многоквартирном доме расположены (как это часто бывает) магазины, парикмахерские, то их отходы как будут рассчитывать?

Эксперты предполагают, что отходы коммерческих предприятий и организаций будут считать по нормативу и вывозить отдельно. Правда, переход к подобной системе может потребовать установки специальных контейнеров с ограниченным доступом.

– Скорее всего, это будет закрытая контейнерная площадка. Но это очень непростая история. Нам бы баками население обеспечить. И уже потом думать о том, как ограничить к ним доступ, – поясняет Лазарев.

Напомним, что реформа отрасли по сбору и утилизации мусора стартовала в РФ с 1 января 2019 года. В нее вошли большинство регионов России, кроме 11 территорий (в их числе и Приморье). Нововведение призвано решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Согласно результатам конкурса, проведенного администрацией края, в Приморье функции регионального оператора с 1 января 2020 года будет исполнять КГУП «Приморский экологический оператор» (бывший МУП «Спецзавод № 1»).

Автор: Лика ТКАЧЕНКО