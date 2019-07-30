Собирай аптечку с учетом региона Стоимость аптечки, с которой россиянин может отправиться в путешествие, составляет почти 1,4 тысячи рублей, подсчитали для РИА «Новости» эксперты аналитической компании DSM Group.

В стандартный набор путешественника эксперты включили безрецептурные препараты для оказания первой медицинской помощи: противопростудные средства, средства от проблем с пищеварением, обезболивающие препараты, лекарства от аллергии, дезинфицирующие и противогрибковые средства, а также средства от укачивания и для лечения солнечных ожогов.

«Средневзвешенная стоимость дорожной аптечки по итогам января – мая 2019 года составила 1,37 тысячи рублей», – рассказали в DSM Group.

Самыми дорогими в аптечке оказались средства для лечения солнечных ожогов (302,55 рубля за упаковку) и противогрибковые препараты (273,94 рубля за упаковку), самыми дешевыми – обезболивающие препараты (80,14 рубля за упаковку) и дезинфицирующие средства (38,23 рубля за упаковку).

Как отметили в DSM Group, при наличии хронических заболеваний медикаменты должны быть подобраны индивидуально по назначению врача. Необходимо также учитывать особенности региона, в который отправляется путешественник, добавили в компании.

Автор: Отдел новостей «В»