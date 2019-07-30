От официанта до интервьюера Служба занятости приглашает приморцев принять участие в работе экспресс-биржы труда. Она откроется во Владивостоке сегодня, 30 июля, и будет работать с 10.00 до 12.00, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в департаменте труда и социального развития, теперь каждый последний вторник месяца жители Владивостока, срочно нуждающиеся в заработке, могут посетить специализированную ярмарку вакансий под названием «Экспресс-биржа труда».

«В здании Приморского центра занятости по адресу Пушкинская, 13 будут собираться работодатели, которым необходимо быстро набрать сотрудников. Будут предложены вакансии как для неквалифицированных соискателей без образования, так и для специалистов с профильными знаниями», – комментируют организаторы.

В сегодняшней экспресс-бирже, по предварительным данным, примут участие три компании Владивостока. Безработным предложат около 15 вакансий: официанта, домработника, администратора ресторана, гладильщика, мойщика посуды, интервьюера, кухонного рабочего, повара горячего цеха и другие рабочие места.

Автор: Отдел экономики «В»