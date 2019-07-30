Надземные переходы очистили от незаконной рекламы Рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совместно со специалистами городского управления наружной рекламы убрали с надземных пешеходных переходов на улице Маковского четыре крупногабаритных баннера, которые были установлены самовольно.

Их владельцы самостоятельно демонтировать конструкции отказались, отметили в пресс-службе мэрии.

Работы по демонтажу проводились с применением специальной техники. Рабочие с помощью инструментов убрали незаконную рекламу с поверхности двух надземных переходов в районе остановок общественного транспорта «Перевал» и «Амурский залив». После этого демонтированные конструкции отправились на склад временного хранения.

«Теперь переход внешне стал намного приятнее. Работу по очистке города от рекламы следует продолжать и дальше. Это хорошее дело», – поделилась мнением горожанка Оксана.

За полгода специалисты административно-территориальных управлений, управления наружной рекламы и информации совместно с рабочими муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрали около пяти тысяч незаконных рекламных конструкций, баннеров, афиш и объявлений. И такая работа продолжается.

Отметим, что представителям бизнеса регулярно напоминают о правилах и особенностях размещения рекламы во Владивостоке. Специалисты управления наружной рекламы и информации готовы проконсультировать по любому возникающему вопросу.

Автор: Отдел новостей «В»