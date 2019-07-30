Авиакомпании Японии планируют полеты во Владивосток Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на данные газеты «Никкэй».

Полеты будут вестись несколько раз в неделю.

В службе по связям с общественностью авиакомпании подтвердили РИА «Новости», что такие планы есть, однако официального решения пока нет.

Как пишет «Никкэй», ANA также надеется, что ее полеты во Владивосток будут содействовать развитию экономического сотрудничества между Россией и Японией. По состоянию на 2017 год во Владивостоке действовало 49 японских компаний, что на 11 % больше, чем годом ранее. Как отмечает газета, еще одна крупная авиакомпания Японии JAL также рассматривает возможность полетов во Владивосток из аэропорта Нарита в 2020 году.

Сейчас перелеты во Владивосток из Японии осуществляют российские авиакомпании S7 и «Аврора».

Автор: Отдел новостей «В»