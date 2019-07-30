Несанкционированный детский палаточный лагерь обнаружили на острове Рейнеке Проверяя работу загородных лагерей, специалисты межведомственной комиссии по летнему отдыху и оздоровлению детей обнаружили несанкционированный детский лагерь на острове Рейнеке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лагерь расположился в лесном массиве острова и состоял из 12 палаток, две из которых служили хозяйственными помещениями. Еду в лагере готовили на костре, используя воду из природных источников. Никаких документов, в частности заключения о соответствии лагеря требованиям СанПиНа, руководители представить не смогли. На момент проверки в лагере находились 21 ребенок и 8 взрослых.

На месте составлены все необходимые акты, документы будут переданы контролирующим органам. Специалисты администрации Владивостока призывают родителей быть бдительными и не доверять своих детей организациям, не соответствующим всем требованиям безопасности.

Внеплановые проверки лагерей продолжатся, заверили сотрудники мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»