Недобросовестных коммерсантов исключат из схемы Глава Владивостока Олег Гуменюк потребовал от предпринимателей, чья деятельность связана с торговлей, выстраивать свою работу строго в рамках закона. Об этом он заявил во время выездного совещания, которое состоялось во Фрунзенском районе города. Накануне здесь прошла проверка торговых точек и павильонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Цель совещания – откорректировать схему нестационарных торговых объектов (НТО). В первую очередь из нее исключат недобросовестных предпринимателей, к работе которых у специалистов администрации немало нареканий.

«Нахождение в схеме запрещает предпринимателю передавать права на торговую деятельность другим лицам, – пояснил начальник управления экономического развития администрации города Александр Вициенко. – Это чревато как раз исключением хозяйствующих субъектов из схемы НТО на территории города, а в конечном счете – демонтажем торгового объекта. Еще одной частой причиной исключения из схемы является прекращение деятельности – когда индивидуальный предприниматель или юридическое лицо перестает быть таковым».

Именно так и случилось с владельцем торговой точки на Крыгина, 36. Продовольственный магазин за время работы прирос дополнительным этажом и парикмахерской. Владельца уже уведомили, что бизнес незаконен и павильон будет закрыт. Но самое главное – его исключат из схемы официально разрешенных во Владивостоке нестационарных торговых объектов, и на этот участок уже не зайдет никто другой. Начальник административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района Сергей Русских рассказал об этом главе города. Олег Гуменюк на месте проверил, как идет эта работа.

«От власти требуют благоустройства, хороших дорог, работы в соответствии со всеми нормами закона. А власть при этом почему-то не может потребовать соблюдения тех же норм от нашей торговли. Сразу находятся десятки обиженных. Парадокс, не правда ли?» – замечает глава.

Работать в правовом поле намерены не все коммерсанты. Это наглядно демонстрируют торговые ряды на остановке «Крыгина». К местной точке, указанной в схеме городских НТО, вопросов нет, а вот к работникам стихийного рынка, который тянется по обе стороны от торгового центра «Маяк», их масса. На улице +20, а под открытым небом плавится и тухнет парная рыба. Может, когда-то она таковой и была, но к концу дня о свежести напоминает лишь надпись на ценнике.

«Рыбное место» – так называется павильон – явно здесь не к месту. Внутри тесного ларька – ни «уголка покупателя», ни документов на товар, ни кассового аппарата. На простые вопросы главы города, который зашел сюда во время проверки района, опять же ни одного внятного ответа от продавца.

Весть о том, что идут проверяющие из администрации, а с ними глава города, тут же оставляет пустыми места продавцов стихийных рядов. Вот парикмахерская, в которой мастер не говорит по-русски, а уж про нормы СанПиНа может забыть всяк сюда входящий. Чуть ниже – китайский прилавок с набором нехитрого товара. Продавца не смущает, что его лавки мешают жителям свободно идти по тротуару. А потому одно из поручений главы города к специалистам администрации – проверить по документам законность нахождения здесь всех продавцов, а затем навести порядок на территории.

«Мы обязательно подключим к этому процессу и другие контролирующие и надзорные структуры. Это ни в коей мере не снимает ответственности с администрации, но, увы, не все в наших полномочиях. Поэтому будем работать сообща», – прокомментировал ситуацию глава Владивостока.

Фрунзенский район – первый, в котором начали проверку. На очереди еще четыре – Первомайский, Первореченский, Советский и Ленинский. Всех предпринимателей, которые торгуют с нарушениями, по итогам рейдов исключат из официальной схемы НТО. Предупреждения о начавшейся проверке они уже получили. После выхода постановлений им вручат повторные – о закрытии торговли. Если в установленные законом сроки незаконные торговые объекты не уберут их владельцы, то этим займутся уже специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Автор: Отдел новостей «В»