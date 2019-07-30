За курение в неположенных местах заплатили больше миллиона рублей С начала года свыше 4 тысяч жителей Приморья оштрафованы за курение в общественных местах. За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака три приморца привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе приморской полиции, общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 1,219 млн рублей.

Полиция напоминает: запрещено курить на территории любых образовательных и лечебных учреждений, в общественном транспорте, на детских площадках, в местах общепита, подъездах, лифтах, общественных пляжах, парках, вокзалах и аэропортах.

За курение в общественных местах грозит штраф до полутора тысяч рублей, а на детской площадке за это нарушение – в два раза больше. Две тысячи рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно покупает для него сигареты, предлагает попробовать покурить.

Граждан просят сообщать о фактах нарушения антитабачного законодательства в полицию. Телефон доверия краевого УМВД РФ: 8 (423) 240-10-00.

Автор: Отдел новостей «В»