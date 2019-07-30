Пешеходные маршруты адаптируют для инвалидов В районе остановки общественного транспорта «Первая Речка» завершается укладка тактильной плитки по муниципальной программе «Доступная среда».

После окончания этих работ пешеходный маршрут на проспекте Острякова станет адаптированным для лиц с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по адаптации городских территорий сегодня также активно ведутся на участке тротуара от остановки «Чкалова» до дома № 12 на улице Магнитогорской, на проспекте «Красного знамени» от дома № 71 до дома № 84. В ближайшее время ремонт начнется на улице Светланской по пути следования от дома № 66 до дома № 68. Здесь появятся пониженные бордюры и тактильные указатели для слабовидящих. Завершить эти работы планируется в августе.

«Работу по доступности городских пространств мы проводим в тесном контакте с общественными организациями инвалидов. По их предложениям формируются все приоритетные перечни объектов, под контролем этих общественных организаций сам ход ремонта, также инвалиды всегда участвуют в приемке и паспортизации адаптированных объектов», – отметила заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко.

Помимо этого, по программе «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями в этом году во Владивостоке отремонтируют несколько административных зданий и библиотек. На объектах установят тактильные указатели и различные технические средства: пандусы, специализированные ступеньки, поручни.

Всего в бюджете Владивостока в 2019 году на реализацию программы предусмотрели 11 миллионов 330 тысяч рублей. Часть этих средств направляют на познавательные мероприятия для инвалидов, остальные – на адаптацию объектов городской инфраструктуры.

Автор: Отдел новостей «В»