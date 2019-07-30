Большегрузам назначен «комендантский» час Во Владивостоке обсудили принятые меры по ограничению приема и выпуска крупногабаритных транспортных средств с территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) в вечерние часы пик, сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в администрации города, которое провел глава Владивостока Олег Гуменюк, достигнута предварительная договоренность об ограничении движения большегрузов в вечернее время на улице Светланской. Тестовый режим показал, что после введения ограничения заметно спала интенсивность движения в районе остановки «Лазо». Иными словами, здесь реже стали наблюдаться автомобильные пробки.

Еще одна проблема – стоянка грузового транспорта в не предназначенных для этого местах. Как отметили в городском управлении дорог и благоустройства, в результате совместных действий мэрии, ВМТП и ГИБДД Владивостока организована работа по предотвращению подобных нарушений правил дорожного движения. Безответственных водителей большегрузов привлекают к административной ответственности. В управлении напомнили, что перевозчики крупногабаритных грузов обязаны согласовывать с администрацией города и ГИБДД маршрут движения своих транспортных средств и строго его соблюдать.

Также во время совещания принято решение рассмотреть возможность организовать временные стоянки крупногабаритных транспортных средств на участках вдоль автомобильной дороги Седанка – Патрокл.

Автор: Отдел новостей «В»