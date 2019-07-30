Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже пожертвований О пропаже денег из храма сообщил в полицию местный житель, сообщили в пресс-службе городской полиции.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в ночное время злоумышленник путем подбора ключей проник в помещение православного храма на улице Махалина и, похитив деньги из ящика для пожертвований, скрылся.

В ходе оперативных мероприятий по горячим следам полицейские задержали 37-летнего мужчину без определенного места жительства. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту кражи проводится проверка. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия.

Автор: Отдел новостей «В»