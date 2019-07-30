Ждут на праздник «Кустари» В эту субботу, 3 августа, в городе Фокино пройдет шестой фестиваль народных ремесел и традиций «Кустари».

Как рассказала Наталья Христенко, организатор фестиваля, «Кустари» уже в течение многих лет ставят главной задачей не только сохранение русских и славянских традиций, но и популяризацию ремесел, умения работать руками.

– К нам в мастерскую «Жар-птица» часто приезжают дети, и для них становится откровением, что, оказывается, тарелку или кружку можно изготовить на гончарном круге, а не купить в магазине, – говорит Наталья. – Ранее они не задумывались над тем, откуда берутся простые вещи. А мы на фестивале показываем, как работают ткачи, кузнецы, пряхи, гончары, вышивальщицы, показываем, что человек своими руками может сделать очень много.

«Кустари» – это фестиваль мастеров. Мы собираем умельцев Дальнего Востока, к нам приезжают участники из Владивостока, Находки, Уссурийска, Хабаровска, Благовещенска и многих других городов и поселков.

«Кустари» – не просто ярмарка. Это место, где мастера могут показать свои лучшие работы, продемонстрировать свои умения. Роспись, плетение, валяние, батик, кожевенное дело, шитье и вышивка, вязание, стекло и дерево – выбирай на вкус. Происходят мастер-шоу – это то, чем гордится мастер, то, что он обычно никому не показывает – процесс работы над сложным произведением. В этом году у нас шоу валяльщиков, ковка ножа, гончарное дело и многое другое.

Для детей пройдут небольшие мастер-классы по разным видам ремесел и рукоделий. Они могут попробовать и, возможно, полюбить ручную работу.

Также гости «Кустарей» (кстати, фестиваль традиционно пройдет на территории мастерской «Жар-птица» – город Фокино, Заречный переулок, 16) смогут поучаствовать в народных играх, хороводах и забавах, показать свое кулинарное искусство в конкурсе на лучший пирог, отведать средневековой еды, приготовленной по рецептам XV-XVI веков на живом огне.

Автор: Отдел новостей «В»