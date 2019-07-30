Режим ЧС объявлен в Пожарском районе Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в Лучегорске, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля, сообщили в пресс-службе края.

Специалисты поясняют, что в настоящее время производится откачка воды из насосной, после чего будет определена степень повреждения оборудования.

«Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего», – уточнили в департаменте по ЖКХ.

На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами.

Дополнительно к задействованным службам для оказания помощи в Пожарский район направлены сотрудники 2-го и 5-го отрядов Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю, добавили в пресс-службе приморского главка МЧС.

Автор: Отдел новостей «В»