А у них в квартире газ в Уссурийском городском округе уже завершена реконструкция первых пяти котельных для работы на природном газе. Они обеспечат теплом жилой сектор и производственные предприятия муниципалитета.

До конца этого года в Уссурийске подключат к газоснабжению микрорайон «Радужный», заверили в пресс-службе администрации края.

В настоящее время две бригады прокладывают нитку газопровода к распределительной станции.

«Уложено уже 500 метров трубопровода, общая длина которого составит более 3 километров. Заказано и полностью проплачено необходимое оборудование – поставка ожидается к сентябрю этого года», – пояснил и.о. директора краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев.

По его словам, уже заключен договор с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на технологическое присоединение микрорайона «Радужный» к природному газу. Параллельно прорабатывается вопрос по заключению договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Всего до конца 2019 года на отопление природным газом планируют перевести 387 квартир в 13 домах Уссурийска», – уточнил Андрей Леонтьев, добавив, что стоимость услуг ЖКХ при этом снизится для жителей микрорайона.

Автор: Отдел экономики «В»