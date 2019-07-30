Песок – это спортивно Фестиваль пляжных видов спорта «Песок VL» прошел в краевом центре.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, на побережье бухты Лазурной в состязаниях приняли участие около 350 человек.

Первый день соревнований был детским. Юные участники состязались в разных видах спорта. Прямо на пляже они играли в теннис, гандбол и футбол. Также дети приняли участие в занятиях йогой и смогли посмотреть показательные выступления чирлидеров. Победителей соревнований наградили медалями и почетными дипломами.

Основная часть фестиваля прошла 27 и 28 июля. В эти дни на пляже соревновались в 15 видах спорта. Участники смогли попробовать свои силы в забеге по песку, соревнованиях по волейболу, гандболу, теннису, регби, футболу, баскетболу, воркауту, многоборью, армрестлингу. Также на акватории бухты прошел массовый sup-заплыв.

Автор: Отдел новостей «В»