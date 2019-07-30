«Луч» отметил праздник победой За восемь календарных дней владивостокский «Луч» трижды встретился с лидерами нынешнего чемпионата Футбольной национальной лиги.

Напомним, что наши земляки придержали победную поступь томской «Томи» и нижнекамского «Нефтехимика» с одинаковым счетом – 1:1. Ну а в минувшее воскресенье дальневосточники переиграли ярославский «Шинник» – 2:1.

Поединок с волжанами легким не назовешь. Во-первых, гости на старте первенства одержали три победы кряду и лишь единожды сыграли вничью, поэтому во Владивостоке они надеялись продолжить свой спурт. А во-вторых, поединок проходил в День ВМФ, что накладывало свой отпечаток на игру главной футбольной команды города военных моряков. Несмотря на сырую погоду, поддержать «Луч» на стадион «Динамо» пришло более двух тысяч болельщиков.

Уступать никто не хотел. Поэтому прямо со стартового свистка соперники ввязались в борьбу и вели ее на всех участках поля. Основную нагрузку несли линии обороны обеих команд. Каждая сторона старалась гасить атаки противника еще на дальних подходах к своим штрафным площадкам.

Первый не только опасный, но и красивый момент создали владивостокцы. Это наш полузащитник Вадим Стеклов разыграл штрафной и мощно ударил в створ. Вратарь гостей мяч отбил на угловой. После его подачи форвард Руслан Гордиенко в падении пробил в дальний угол. Мяч на небольшом расстоянии разминулся со штангой. Стоит отметить, что и в предыдущем матче в Казани с «Нефтехимиком» эти два футболиста также были на острие атак. Запомнился еще один момент, когда кто-то из приморцев нанес дальний и неожиданный удар для голкипера «Шинника» и тот сумел зацепить мяч буквально на линии ворот.

Стоит отметить, что и гости при каждой возможности старались прорваться в нашу штрафную площадку. Но, поскольку таких шансов было немного, они перешли к тактике дальних ударов. Особых дивидендов это им не принесло.

Но дважды приморскому вратарю Александру Котлярову приходилось буквально выручать свою команду и перехватывать коварно летевшие мячи. До перерыва счет не изменился.

Зато во втором тайме игра пошла более открытая, обе стороны перестали тесниться у своих ворот и стали искать счастья у чужих. «Луч» взялся атаковать большими силами. В одном из эпизодов на 57-й минуте разыгрывался обычный стандарт. Наш полузащитник Даур Квеквескири не ограничился традиционным в таких случаях пасом коллегам, а мощно отправил мяч в створ. Этого вратарь волжан Дмитрий Яшин не ожидал и отразить его не смог – 1:0.

Эйфория от забитого гола сыграла с «желто-синими» злую шутку, они расслабились и тут же поплатились. Ярославцы отыгрались уже на следующей минуте, разыграв мяч с центра поля. Затяжную атаку удачно завершил полузащитник ярославцев Тимур Пухов – 1:1.

Пропущенный мяч стал громом среди моросящего неба. Главному тренеру «тигров» Рустему Хузину пришлось срочно проводить замены и выпускать на поле молодых игроков со свежими силами. Надо отметить, что вышедшие форварды Владислав Руденко и Саид Алиев с лету разнообразили наступательные действия дальневосточников. Они и сами организовывали атаки и часто били по воротам.

Судьба матча решилась на 68-й минуте. В ходе очередного наступления приморцев волжане нарушили правила на Александре Носове. Арбитр матча Владимир Сельдяков из Балашихи неумолимо для гостей назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал Саид Алиев (это его третий гол в нынешнем сезоне) – 2:1.

В концовке матча уже «Шинник» устроил штурм ворот Александра Котлярова. Чтобы сдержать натиск соперника, «желто-синие» стали использовать грубую игру. Буквально на излете поединка автор первого гола полузащитник Даур Квеквескири с разницей в пять минут получил две желтые карточки и после второй вынужденно покинул поле. В добавленное судьей время наши земляки играли без одного футболиста. Но уберегли ворота от мяча соперника.

Теперь в копилку добавлены очередные 3 очка. Сейчас их у «тигров» 8, это позволило команде переместиться с девятого на седьмое место. Столько же имеет в своей копилке и наш прошлый соперник – «Нефтехимик».

Следующий поединок наши земляки вновь проведут дома. 3 августа в гости приезжает московский «Спартак-2». У столичной команды 7 очков и девятое место в турнирной таблице.

Автор: Николай КУТЕНКИХ