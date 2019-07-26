Хороший сыщик всегда найдет себе неприятности Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят исторический триллер «Видок: Охотник на призраков» с Венсаном Касселем в главной роли, индийский безумный боевик «Робот 2.0», переосмысление шекспировской драмы «Офелия», комедийный ужастик «Некромант» с Моникой Беллуччи, мюзикл «Шаг вперед 6: Год танцев», спортивная мелодрама «До скорой встречи» и французский фильм «Приключения Реми».

«Видок: Охотник на призраков» (18+)

Реальная история легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим императором Парижа.

Историю Видока экранизировали на заре 2000-х с уже грузным Жераром Депардье, который наводил ужас на парижский криминал своим чутьем и умом. Венсан Кассель еще и в рукопашных боях даст преступности перцу.

«Робот 2.0» (16+)

Миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества, – мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создает из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение – робот Читти.

Индийский боевик – это особый жанр боевика, где не действуют законы физики, сюжетного построения и вообще какие-либо правила и закономерности. Индийский супергерой обладает ровно такими способностями, какие необходимы ему в данный момент времени. И даже большими. Становится даже жалко антагонистов, которым отведена роль боксерской груши.

«Офелия» (16+)

Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца.

Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца.

Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но могут ли их чувства преодолеть саму смерть?

«Некромант» (16+)

Однажды, зависнув в Сети, обычный парень осознает, что он – член таинственной организации некромантов, один из охотников на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны.

«Шаг вперед 6: Год танцев» (12+)

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты.

«До скорой встречи» (16+)

В преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. В поисках себя он отправляется в путешествие и встречает свою любовь. Невероятное чувство к девушке из Санкт-Петербурга меняет не только его жизнь, но и его самого.

«Приключения Реми» (6+)

Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ