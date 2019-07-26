«Адмирала» выручил голкипер Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» уже во второй товарищеской игре реабилитировался за предыдущее поражение от собственного фарм-клуба «Ермак» из Ангарска. На сей раз «моряки» не расслаблялись и весь матч держали под контролем.

Приморцы прямо со стартового свистка прибрали инициативу к своим рукам и прижали соперников к воротам. На 3-й минуте 20-летний форвард Иван Лапшин завершал атаку тройки нападения и стал автором своего первого гола за «Адмирал» – 1:0.

Тут уже и «оранжевые» встрепенулись, пытаясь собственными контратаками ухватить нить ускользающей игры. Добиться успеха им не удалось, хотя в целом наступательный порыв старших товарищей им удалось сбить.

За две минуты до конца первого периода «Ермак» еще оставался в меньшинстве, чем «моряки» поспешили воспользоваться. После выигранного вбрасывания у шайбы первым оказался игрок на просмотре Станислав Калашников. Он сделал бросок в сторону ворот соперника, а нападающему Василию Стрельцову довелось лишь подправить шайбу в створ – 2:0.

В начале второго периода во всей красе показал себя наш голкипер Антон Красоткин. Ангарцы получили на льду большинство и навалились на наши ворота. Было несколько бросков в створ, но приморский вратарь отразил все.

На 26-й минуте дальневосточники ринулись в очередную атаку. Молодой форвард Кирилл Кожевников сделал проброс в зону противника, шайбу подхватил Тимур Ахияров и, обыграв вратаря ангарцев, отправил ее в пустой угол – 3:0.

Игра была практически сделана. Обе команды стали не столько бороться за преимущество, сколько нарабатывать связки между хоккеистами. В этой ситуации «Ермак» даже перехватил инициативу на какое-то время. Но все атаки сибиряков пресекал голкипер Антон Красоткин. Немало ударов были опасными, и он буквально спасал команду.

В третьем периоде свое веское слово сказал старожил «Адмирала» Александр Мерескин, которому ассистировали молодые спортсмены. Из-за того что наш форвард практически вкатился с шайбой в ворота «Ермака», арбитрам понадобился даже видеопросмотр взятия ворот. Впрочем, на 43-й минуте они гол засчитали – 4:0.

– Самое лучшее, что сегодня не пропустили ни одного гола, – подвел итог главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Во многом это заслуга Антона Красоткина. Накануне проанализировали проигранную предыдущую встречу. Поэтому без ошибок сыграли в обороне, в том числе и в меньшинстве. В атаке можно было добавить. Ребята стараются, все играют на пределе, молодежь хорошо себя проявляет. Но мы только в начальной стадии нашего тренировочного процесса, немного свежести не хватает, быстроты решений. Это все придет к началу чемпионата КХЛ.

На этой неделе у наших земляков состоятся еще два контрольных матча. В гости приехал хабаровский «Амур». Эти игры традиционно будут носить бескомпромиссный характер – как-никак дальневосточное дерби обязывают.

Автор: Николай КУТЕНКИХ