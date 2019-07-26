Спорный пенальти отнял у «Луча» победу Четвертый тур чемпионата Футбольной национальной лиги владивостокский «Луч» проводил на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Сам матч состоялся в столице Татарстана на поле стадиона «Рубин» (в самом Нижнекамске газон не отвечает необходимым требованиям).

Команда одного из старейших и крупнейших в стране нефтехимкомбинатов прошлый сезон провела во второй лиге, но стала победителем в своей зоне «Поволжье» и вернулась в первый дивизион. Причем вернулась очень даже удачно. В первых трех турах команда татарского тренера Юрия Уткульбаева одержала две победы на выезде над «Армавиром» и «Мордовией», а дома с «Нижним Новгородом» сыграла вничью (разница мячей 4:1). В итоге нефтехимики захватили шестую строчку в турнирной таблице. Минувшему поединку изюминку придавал тот факт, что главный тренер приморцев Рустем Хузин сам несколько лет возглавлял футбольный коллектив в Нижнекамске. Поэтому, зная все слабые и сильные стороны своих бывших подопечных, наставник «Луча» мог предметно выстраивать тактику игры «тигров» с расчетом только на победу.

Дальневосточники прямо со стартового свистка взяли инициативу в свои руки и раз за разом прорывались с мячом на половину поля татарской команды. Впрочем, хозяева были готовы к такому развитию событий. Они сразу же ушли в глухую оборону и отвечали редкими контратаками. Непрерывное наступление «Лучу» счастья не приносило: мячи летели мимо ворот, пасы перехватывались. Лишь один раз полузащитник Вадим Стеклов ударил в створ, но вратарь «Нефтехимика» мяч перехватил. А вот волжане на 20-й минуте нанесли опасный удар с близкого расстояния по воротам приморцев, мяч в нескольких сантиметрах пролетел над перекладиной.

На 33-й минуте реальный шанс открыть счет упустил хавбек «желто-синих» Александр Носов, который перехитрил оборону противника и оказался один на один с голкипером нижнекамцев, но не сумел его переиграть. Через минуту-полторы схожая ситуация возникла у наших ворот. В отчаянном броске Александр Котляров вытащил мяч из нижнего угла.

«Луч» не унимался и продолжал большими силами наступать на позиции «Нефтехимика». Настырность «тигров» принесла свои плоды на 38-й минуте. Наш форвард Руслан Гордиенко мощно пробил в створ, мяч попал в штангу и от рикошета влетел в противоположный угол – 0:1.

Угроза поражения вынудила хозяев после перерыва изменить свою игровую тактику. Теперь уже они ринулись в наступление большими силами, а дальневосточники были вынуждены отвечать контратаками. В одной из них даже могли удвоить результат. Однако приморский нападающий Антон Кротов, получивший ювелирный пас от коллеги-форварда Александра Кутьина, пробил мимо ворот.

А следом в безобидной ситуации защита «желто-синих» проморгала атаку волжан. Нефтехимики отправили мяч верхом в пустую зону за спины наших футболистов, к нему ринулся татарский нападающий Мераба Уридия. Навстречу ему рванул голкипер «тигров», и уже на линии штрафной Александр Котляров нарушил правила. Ситуация была спорная, можно было ограничиться свободным ударом в исполнении хозяев. Однако главный судья Артур Федоров из Петрозаводска решил наказать гостей и указал на 11-метровую отметку. Пенальти на 59-й минуте точно реализовал полузащитник нефтехимиков Денис Макаров – 1:1.

В концовке матча «Луч» предпринимал отчаянные попытки выйти вперед. Тренерский штаб выпустил на поле свежих футболистов, к атакам привлекались даже защитники, игра уже проходила только на половине поля волжан. Но все оказалось напрасно. Хозяева стояли в обороне насмерть, и ничейный счет не изменился. Для нашей команды он сродни поражению. Превосходя соперника по всем показателям, приморцы не смогли добыть три очка и ограничились одним. Теперь у «тигров» в наличии имеется 5 очков.

Несмотря на этот относительно неудачный выезд, «Луч» переместился на одну строчку вверх в турнирной таблице и занимает теперь девятое место. Удалось обойти «Чайку» из Ростовской области, которая проиграла в родных стенах хабаровскому СКА.

Следующий поединок наши земляки проведут дома 28 июля. В гости приезжает ярославский «Шинник». Этот волжский клуб имеет в своем активе 10 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице. Без сомнения, предстоящий матч будет тяжелым. Однако «Луч» должен настраиваться и играть только на победу – болельщики Владивостока ждут от своих любимцев положительных результатов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ