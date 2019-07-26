Погода фитнесу не помеха Фитнес-тренировка «Непреклонный возраст» для приморцев в возрасте 55+ прошла во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края. Под присмотром тренера пенсионеры выполнили комплекс оздоровительных упражнений и получили полезные советы, как сохранить и укрепить свое здоровье.

Дождливая погода не стала пенсионерам Владивостока помехой для того, чтобы интересно и полезно провести утро.

«Хорошее настроение, общение и оздоровление – под таким девизом сегодня прошло наше занятие спортом», – делятся впечатлением участники тренировки.

Автор проекта тренер одного из спортклубов Владивостока Александра Полякова организовала занятия не только во Владивостоке. К проекту «Социальный фитнес. Приморье» уже присоединились Артем, Уссурийск, Большой Камень, Находка, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Кавалерово, Дальнереченск, Преображение, Новопокровка.

«Во Владивостоке фитнес-тренировки проходят еженедельно. Каждую среду в 10 часов мы приглашаем всех пенсионеров к нам на спортплощадку школы № 23, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни», – рассказывают организаторы.

Автор: Отдел новостей «В»