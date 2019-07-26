«Город профессий» завел в кондитерскую студию Участники социального проекта «Хрустальный мир», который организует администрация города, побывали в кондитерской студии «Воздушная груша». Со своей профессией юных владивостокцев познакомили кулинары.

Экскурсия прошла в рамках цикла занятий «Город профессий», сообщили в пресс-службе мэрии.

В мастер-классе приняли участие около 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Им рассказали об особенностях профессии кондитера, ребята детально смогли изучить все тонкости этой работы. Они с интересом спрашивали у мастеров о различных кондитерских изделиях, а также с их помощью самостоятельно приготовили пирожные.

«Я уже не первый раз принимаю участие в мероприятиях «Хрустального мира». Благодаря ему нашел новых друзей, с которыми постоянно поддерживаю связь», – сказал Дмитрий, участник проекта.

Организаторы проекта «Хрустальный мир» уверены, что знакомство с профессиями помогает детям с ограниченными возможностями адаптироваться в социальной среде, а также выявить у них профессиональные предпочтения.

«Наши дети объединили и нас – их родителей. Мы стали общаться, делиться опытом в воспитании и, конечно же, встречаться», – отметила Екатерина, мама еще одного участника соцпроекта «Хрустальный мир».

Цикл занятий «Город профессий» продлится до конца лета. За это время дети смогут познакомиться с профессией ландшафтного дизайнера, ветеринара, связиста и врача. Также ребята посетят этнокомплекс «Казачий стан», фабрику мороженого и молокозавод.

Напомним, что городской проект «Хрустальный мир» уже прочно прижился во Владивостоке. Его главная цель – устранение социальной разобщенности детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности, во время творческой и игровой активности. Поэтому принять участие в проекте приглашают детей-инвалидов и детей, не имеющих особенностей по здоровью. Для участия в мероприятиях необходима регистрация по телефону 8-902-555-4733.

Автор: Отдел новостей «В»