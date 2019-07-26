Митрополичий хор поздравит с Крещением Руси В ближайшее воскресенье, 28 июля, во Владивостоке отметят День Крещения Руси, напомнили в пресс-службе мэрии. Жителей и гостей города приглашают на праздник, посвященный этому событию.

В полдень в Адмиральском сквере стартует концертно-развлекательная программа. Cвои творческие номера представят ансамбль народного танца «Легенда», народный коллектив «Метелица», Митрополичий хор Покровского собора, дуэт «Вдохновение», а также различные исполнители. Помимо этого, зрители смогут принять участие в тематической викторине.

«Этот праздник отмечают во Владивостоке ежегодно с 2014 года. За это время он уже успел полюбиться и горожанам, и гостям приморской столицы. Приглашаем всех желающих вновь вместе отметить День Крещения Руси, будет интересно», – отметили в городском управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Кроме того, на празднике будет работать выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества.

Автор: Отдел новостей «В»