Разметку наносят по ночам

Более 70 километров осевых линий и 3,5 тысячи квадратных метров различной разметки нанесли в июле на дороги Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

26 июль 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4545 (6250) от 26 июль 2019

Работу ведут мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Новая разметка сегодня регулирует дорожное движение на улицах Багратиона, Адмирала Горшкова, Маковского, Надибаидзе, Калинина, Шилкинской, проспекте 100 лет Владивостоку и по другим адресам.

Дорожную разметку во Владивостоке наносят желтой и белой краской и термопластичными материалами, в том числе со световозвращающими элементами, добавили в городском управлении дорог и благоустройства. Все работы проходят в ночное время, чтобы не создавать помех транспорту и пешеходам.

Напомним, что до конца осени во Владивостоке предстоит нанести более 400 километров осевых линий, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки, которая обозначает пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.

Автор: Отдел новостей «В»