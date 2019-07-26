Разметку наносят по ночам Более 70 километров осевых линий и 3,5 тысячи квадратных метров различной разметки нанесли в июле на дороги Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работу ведут мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Новая разметка сегодня регулирует дорожное движение на улицах Багратиона, Адмирала Горшкова, Маковского, Надибаидзе, Калинина, Шилкинской, проспекте 100 лет Владивостоку и по другим адресам.

Дорожную разметку во Владивостоке наносят желтой и белой краской и термопластичными материалами, в том числе со световозвращающими элементами, добавили в городском управлении дорог и благоустройства. Все работы проходят в ночное время, чтобы не создавать помех транспорту и пешеходам.

Напомним, что до конца осени во Владивостоке предстоит нанести более 400 километров осевых линий, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки, которая обозначает пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.

Автор: Отдел новостей «В»