По «Ступеням» фотографии Персональная выставка художественной фотографии Андрея Ефимова «Ступени» открылась в залах Приморского краевого центра народной культуры.

«Ступени» – это ретроспектива творчества Андрея Ефимова за последние десять лет. На выставке, по словам организаторов, представлены фотографии разных жанров. Такая всеядность свидетельствует о том, что автор пока не нашел свою единственную тему. Внимательный зритель непременно увидит творческие поиски автора в области подачи материала. Большинство работ монохромные, и это осознанный выбор автора.

Автор: Отдел новостей «В»