Крышу восстановят и приступят к ремонту системы отопления В доме № 74 на улице Крыгина, пострадавшем при пожаре, продолжаются работы по восстановлению крыши.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, уже завершен монтаж стропильной системы и смонтирована пароизоляционная пленка, которая защитит кровлю от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции.

Пароизоляционная пленка стала временным укрытием от дождя, пока идут работы по монтажу металлической кровли. Кроме этого, в доме отремонтируют системы электроснабжения и отопления.

Напомним, что пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 74 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из людей не пострадал, однако кровля в доме сгорела практически полностью, частично пострадала система электроснабжения и отопления.

Автор: Отдел новостей «В»