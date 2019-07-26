Представители Ульсана восхищены разнообразием культурной жизни Владивостока Перспективы сотрудничества в области культуры и туризма обсудили накануне представители администрации Владивостока и муниципалитета города Ульсана (Республика Корея), сообщили в пресс-службе краевого центра.

Возглавила корейскую делегацию начальник отдела инвестиций и международных отношений муниципалитета Ульсана г-жа Ким Ен Ок. Гостей встречали начальник городского управления международных отношений Виталий Еременко, начальник управления культуры Светлана Шупиро и другие представители мэрии.

Делегацию из Ульсана интересовало, в каких сферах сотрудничество между нашими странами и городами могло бы развиваться наиболее активно.

Виталий Еременко подчеркнул, что в последние годы связи между Россией и Республикой Корея развиваются как в сфере экономики, так и культуры, образования, медицины, спорта, туризма. Росту туристического потока значительно способствовало введение безвизового режима.

«Люди в нашем многонациональном городе с огромным интересом относятся к традициям, кухне, развитию технологий, образовательным программам соседних стран, поэтому возможностей для обмена множество, – напомнил Виталий Еременко. – И наоборот, туристические группы из Кореи с интересом гуляют по старому Владивостоку, очень полюбили спектакли Приморской сцены Мариинского театра и другие достопримечательности».

Светлана Шупиро представила муниципальную систему библиотек, школ искусств, рассказала о сохранении объектов культурного наследия, о выставках и городских праздничных мероприятиях.

«Мы приятно удивлены, насколько активна и разнообразна культурная жизнь в городе, – отметила г-жа Ким Ен Ок. – Ульсан – крупный промышленный центр, и развитию культуры, пожалуй, стоит уделять больше внимания. Однако нам тоже есть чем похвастать: в городе проходит международный кинофестиваль, международный музыкальный фестиваль стран АТР. Представители творческих сообществ Владивостока могли бы принять участие в этих событиях».

Участники корейской делегации напомнили также, что в Республике Корея на правительственном уровне принята программа развития отношений с Россией – так называемая программа сотрудничества на северном направлении, поэтому любые связи приветствуются.

«Между Ульсаном и Владивостоком в сентябре 2018 года подписан меморандум о взаимопонимании, и мы надеемся, что в следующем году мэры наших городов смогут подписать договор о дружбе и сотрудничестве», – сказала Ким Ен Ок.

В завершение встречи Виталий Еременко сообщил гостям, что в следующем году Владивосток будет праздновать 160-летний юбилей и в дни празднования город будет рад видеть делегации и творческие коллективы стран-соседей, в том числе из города Ульсана.

Отметим: Ульсан – крупный промышленный город Республики Корея, известный как индустриальная столица страны, определяющая ее экономическое развитие последние 50 лет. Население – 1,2 млн человек.

Крупных индустриальных комплексов в Ульсане два: Мипо (производство автомобилей, судов и другой техники) и Онсан (химическая и нефтеперерабатывающая промышленность). В Ульсане расположены заводы и верфи знаменитой на весь мир компании Hyundai. Развиты сельское хозяйство, морские промыслы – здесь выращивают морскую капусту, ведут промысел анчоусов и их обработку, а также кальмара и других морепродуктов.

Так как город промышленный, большое внимание в нем уделяют экологии. В центре Ульсана расположен очень большой и красивый Ульсанский парк. А в районе маяка Ульги – живописный хвойный парк на скалистом берегу моря.

Автор: Отдел новостей «В»