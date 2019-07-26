Назначены стипендии студентам с детьми и олимпийским чемпионам Новые краевые стипендии появились в Приморье. На них могут претендовать студенты, имеющие детей. А также поступившие в приморские вузы с результатами ЕГЭ 200 баллов и более. Соответствующие законы приняты депутатами на заседании Законодательного собрания края в среду, 24 июля.

Ежемесячную выплату по 10 тысяч рублей предусмотрели для студентов-очников, у которых есть дети до трех лет и их среднедушевой доход ниже величины приморского прожиточного минимума. Меры поддержки сможет получать один из родителей, уточнили в пресс-службе края.

«Новая мера призвана улучшить демографическую ситуацию в регионе и может способствовать увеличению рождаемости среди более молодых категорий приморцев», – комментирует заместитель директора краевого департамента образования и науки Наталья Василянская.

Студенты, поступившие на очную форму обучения с результатами ЕГЭ 200 баллов и выше в приморские вузы на направления, приоритетные для экономики и социального развития края, теперь имеют право на первом курсе получать стипендию. Выплата составит 5 тысяч рублей.

«На втором и последующих курсах при условии заключения договора о целевом обучении с организациями или предприятиями Приморья студенты могут претендовать на стипендию 10 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года», – пояснили в департаменте.

Еще одна ежемесячная стипендия предусмотрена для спортсменов края, завоевавших звание чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Изменения, касающиеся нового вида поощрений за высокие спортивные достижения, внесены в закон «О физической культуре и спорте Приморского края».

«Стипендиат должен быть гражданином России и проживать на территории Приморья не менее пяти лет. Документом предусмотрено, что олимпийская стипендия назначается спортсмену на период его проживания в регионе. Также ежемесячная выплата в течение года, следующего за годом, в котором спортсмен стал победителем или призером игр, предоставляется их тренерам», – пояснили в департаменте физической культуры и спорта.

В настоящее время в Приморье проживают три спортсмена, завоевавших высокие звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр:

– байдарочник Георгий Цыбульников – бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США);

– каноист Иван Штыль – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания);

– пловец Виталий Оботин – 12-кратный чемпион Сурдлимпийских игр 2013 года в Софии (Болгария) и 2017 года в городе Самсуне (Турция).

Кроме того, ежемесячные стипендии смогут получать приморские спортсмены, ставшие победителями и призерами Европейских игр. Сейчас эта выплата предоставляется победителям и призерам чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, Всемирных игр, юношеских Олимпийских игр, Всемирных Универсиад, а также финальных соревнований Спартакиады молодежи и учащихся России и их тренерам.

Автор: Отдел новостей «В»