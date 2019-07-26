Приморцы считают, что ограничений уже достаточно Жители Приморья приняли участие в социально значимом опросе.

Как сообщили в пресс-службе края, участникам опроса, проводимого в социальных сетях и в специальном разделе сайта администрации региона, предлагалось ответить на вопрос, считают ли они достаточными действующие ограничения по продаже алкоголя с 22.00 до 9.00. В случае если человек выбирал ответ «нет», он мог предложить свой вариант.

Специалисты отмечают, что охват опросника составил более 27 тысяч человек. Результаты показали, что более 60 % опрошенных считают, что действующих ограничений по времени продажи алкоголя достаточно.

В краевом департаменте лицензирования и торговли ранее выражали готовность, в случае если люди попросят сократить время продажи алкогольной продукции или даже вовсе отменить ее, выйти с соответствующей инициативой в краевой парламент. В настоящее время показатель розничных продаж алкогольной продукции в Приморье на душу населения составляет 8,2 литра. К 2024 году, как ожидается, он снизится до 7,7 литра.

Автор: Отдел новостей «В»