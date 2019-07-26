Рыбацкая удача грозит административным делом Более 1 тонны креветки разных видов обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 13 миллионов рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

Пограничники задержали троих приморцев на побережье бухты Нерпа Кавалеровского района. Во время осмотра местности сотрудники службы обнаружили в автомашине и на берегу более 30 пластиковых корзин с вареной креветкой. Никаких документов, подтверждающих законность происхождения даров моря, у задержанных не было.

Жители Владивостока и Находки утверждали, что отправились на машине на рыбалку. Рыбацкая удача им улыбнулась: едва добравшись до места, они обнаружили на берегу бухты уже переработанные и расфасованные морепродукты. От соблазна забрать никому не нужное добро не удержались. Так ли это на самом деле, теперь предстоит разобраться специалистам.

Автор: Отдел новостей «В»