Цифры в платежках вновь вырастут Традиционное июльское повышение тарифов на коммунальные услуги не первое в этом году. Напомним, что в январе расходы на коммуналку увеличились в связи с ростом ставки НДС с 18 до 20 процентов. В среднем январский индекс роста тарифов составил 1,7 процента.

В июле же тарифы выросли:

– на 5 процентов на холодное водоснабжение и водоотведение – теперь за кубометр холодной воды приморцы (кроме жителей Артема и Дальнереченска – у них тарифы не изменились) с 1 июля будут платить 31,57 рубля (вместо 30,36);

– на 2,4 процента на тепловую энергию – с начала отопительного сезона ОАО «ДГК» с жителей Владивостока, Артема, Партизанска будет взимать 2332,16 рубля за Гкал;

– на 1,9 процента на электричество – для жителей сел и деревень электроэнергия уже стоит 2,66 рубля за кВт/ч, для горожан – 3,04 рубля кВт/ч.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, рост тарифов на все виды коммунальных услуг зависит от технологического процесса и эффективности оборудования (более современное обладает меньшей мощностью энергопотребления), обширности территориальных и климатических зон обслуживания (речь идет о том, для каких зон устанавливаются тарифы – для северных районов или территорий, где преобладает мягкий прибрежный климат), объемов реализации ресурсов, роста стоимости топлива (дорогостоящие виды – мазут и дизельное, более дешевое – уголь), роста заработной платы, уровня инфляции и других причин.

Напомним: граждане могут воспользоваться правом на получение субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. На эту помощь можно рассчитывать, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22 % от общего дохода семьи. Для получения субсидии гражданам необходимо представить в территориальные отделы краевого департамента труда и социального развития справки о доходах домочадцев, о количестве прописанных в квартире и не иметь долгов по жилищно-коммунальным платежам.

Кроме того, в краевом департаменте по тарифам напомнили, чем отличаются коммунальные услуги от услуг по содержанию многоквартирного дома (жилищных услуг).

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление. Тарифы на них устанавливаются и контролируются государством. При установке приборов учета существенно сокращается плата за коммунальные услуги, в том числе за общедомовые нужды.

Плата за жилищные услуги включает в себя плату за наем, содержание и ремонт жилого помещения. Стоимость жилищных услуг не регулируется государством. Она определяется собственниками жилых помещений в зависимости от способа управления многоквартирным домом.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО