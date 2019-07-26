Ремонт завершен, дороги свободны Ремонт сразу нескольких участков дорог в центре Владивостока завершили раньше срока.

Как сообщила пресс-служба ОАО «ДГК», энергетики завершили две плановые перекладки теплотрассы на улицах Семеновской и Хабаровской во Владивостоке раньше, чем планировалось. Потребители, отключенные от горячего водоснабжения в связи с ремонтными работами на теплосетях, уже получают коммунальную услугу в полном объеме. Также в районе улицы Семеновской, 7в после оперативного проведения работ по благоустройству территории было открыто движение для автолюбителей.

В рекордно короткие сроки была завершена прокладка коммуникаций и к новостройкам в районе улицы Фонтанной, 2. Там тоже уже открыто автомобильное движение.

Автор: Отдел новостей «В»